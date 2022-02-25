ГСЧС опровергла фейк об уничтожении ТЭЦ в Киеве

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“Осторожно, фейк: российская армия уничтожила ТЭЦ в Киеве. На самом деле ТЭЦ-6 работает в обычном режиме, подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям "Суспільному". Ранее возле киевской ТЭЦ произошло 5 взрывов”, - информируют в центре.

Добавим

Ранее об угрозе авиаудара сообщила Киевская городская администрация.

Также городской голова сообщил, что в Киеве в районе Троещина произошло 5 взрывов произошли с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.