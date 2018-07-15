Сьогодні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

“За даними УкрГідрометцентру, 15 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, велика пожежа сталася в суботу недалеко від лондонського аеропорту Хітроу. Спалахнула трава на автодорозі Стайнс-роуд у районі міста Фелтем на захід від Лондона.

Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі в смт.Войнилів Івано-Франківської області загинули двоє малолітніх хлопчиків.