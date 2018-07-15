Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине, 15 июля, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.
"По данным УкрГидрометцентра 15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, крупный пожар произошел в субботу недалеко от лондонского аэропорта Хитроу. Загорелась трава на автодороге Стайнс-роуд в районе города Фелта к западу от Лондона.
Как сообщал УНН, в результате пожара в смт.Войнилив Ивано-Франковской области погибли двое малолетних мальчиков.