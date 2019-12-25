Дружина Шумахера повідомила подробиці про стан чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Дружина семиразового чемпіона світу з автогонок у класі “Формули-1” Міхаеля Шумахера — Корінна, звернулася до фанатів колишнього пілота. Слова жінки приводить FOX Sports Australia, передає УНН.
Перед майбутньою шостою річницею отриманої важкої травми голови, Корінна вважає, що маленькі деталі дуже важливі в одужанні Міхаеля.
“Значні речі відбуваються завдяки маленьким діям. Багато дрібних деталей може утворити мозаїку. Разом ми сила. Наш рух „KeepFighting“ („Продовжуй битися“) надихає інших”, — заявила Корінна Шумахер.
Примітно, що про точний стан німця не повідомляється, оскільки його сім’я вважає за краще не розповсюджувати її.
Нагадаємо, що у 2013 році Шумахер серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах і впав в кому
Як повідомлялося, за даними СМІ Шумахер прийшов у свідомість у вересні цього року.