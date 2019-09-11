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Міхаель Шумахер прийшов у свідомість – ЗМІ

Міхаель Шумахер прийшов у свідомість – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Німецький автогонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер, який у 2013 році серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах і впав в кому, прийшов в себе, передає УНН з посиланням на Le Parisien.

Так, Шумахер проходить лікування у лікарні Жоржа Помпіду в Парижі.

"Можу запевнити вас, що він у свідомості", - повідомила одна з працівниць лікарні.

Як повідомляв УНН, напередодні автогонщик був перевезений зі Швейцарії, де він перебував на лікуванні, у Париж.

Лікуванням Шумахера займається 69-річний професор Філіп Менаше. Найближчим часом для його реабілітації будуть застосовані "нові методи лікування", розроблені Менаше.

Медик є одним з розробників методів клітинної терапії для лікування серцевої недостатності. Водночас, він відомий як фахівець з лікування травм мозку. У 2014 році він здійснив першу в світі пересадку молодих клітин серця жінці, яка страждала від серцевої недостатності.

Нагадаємо, у грудні 2013 році Шумахер серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах у французькому Мерибеле. Гонщик отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. З вересня 2014 року Шумахер проходив відновлення на своїй швейцарській віллі, розташованій на березі Женевського озера.

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