Міхаель Шумахер прийшов у свідомість – ЗМІ

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Німецький автогонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер, який у 2013 році серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах і впав в кому, прийшов в себе, передає УНН з посиланням на Le Parisien.