Міхаель Шумахер прийшов у свідомість – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Німецький автогонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер, який у 2013 році серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах і впав в кому, прийшов в себе, передає УНН з посиланням на Le Parisien.
Так, Шумахер проходить лікування у лікарні Жоржа Помпіду в Парижі.
"Можу запевнити вас, що він у свідомості", - повідомила одна з працівниць лікарні.
Як повідомляв УНН, напередодні автогонщик був перевезений зі Швейцарії, де він перебував на лікуванні, у Париж.
Лікуванням Шумахера займається 69-річний професор Філіп Менаше. Найближчим часом для його реабілітації будуть застосовані "нові методи лікування", розроблені Менаше.
Медик є одним з розробників методів клітинної терапії для лікування серцевої недостатності. Водночас, він відомий як фахівець з лікування травм мозку. У 2014 році він здійснив першу в світі пересадку молодих клітин серця жінці, яка страждала від серцевої недостатності.
Нагадаємо, у грудні 2013 році Шумахер серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах у французькому Мерибеле. Гонщик отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. З вересня 2014 року Шумахер проходив відновлення на своїй швейцарській віллі, розташованій на березі Женевського озера.