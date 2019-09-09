Михаэля Шумахера перевезли в парижский госпиталь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 вересян. УНН. Немецкий автогонщик “Формулы-1” Михаэль Шумахер перевезен из Швейцарии, где он находился на лечении, в Париж. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM, передает УНН.
По данным телеканала, Шумахер помещен в госпиталь имени Жоржа Помпиду, расположенный на южной окраине Парижа. Газета Le Parisien уточняет, что Шумахер находится в отделении сердечно-сосудистых заболеваний. Лечением Шумахера занимается 69-летний профессор Филипп Менаше.
Согласно сведениям издания, Шумахера уже дважды привозили в этот госпиталь весной. В ближайшее время для его реабилитации будут применены “новые методы лечения”, разработанные Менаше. Шумахер должен покинуть Париж уже в среду.
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Менаше является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. В то же время он известен как специалист по лечению травм мозга. В 2014 году он совершил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, которая страдала от сердечной недостаточности.
В декабря 2013 году Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.
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