Міхаеля Шумахера перевезли в паризький госпіталь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересян. УНН. Німецький автогонщик “Формули-1” Міхаель Шумахер перевезений зі Швейцарії, де він перебував на лікуванні, в Париж. Про це повідомив у понеділок телеканал BFM, передає УНН.
За даними телеканалу, Шумахер поміщений в госпіталь імені Жоржа Помпіду, розташований на південній околиці Парижа. Газета Le Parisien уточнює, що Шумахер знаходиться в відділенні серцево-судинних захворювань. Лікуванням Шумахера займається 69-річний професор Філіп Менаше.
Згідно з відомостями видання, Шумахера вже двічі привозили в цей госпіталь навесні. Найближчим часом для його реабілітації будуть застосовані “новітні методи лікування”, розроблені Менаше. Шумахер повинен покинути Париж вже в середу.
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Менаше є одним з розробників методів клітинної терапії для лікування серцевої недостатності. У той же час він відомий як фахівець з лікування травм мозку. У 2014 році він здійснив першу в світі пересадку молодих клітин серця жінці, яка страждала від серцевої недостатності.
У грудні 2013 року Шумахер серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах у французькому Мерибеле. Гонщик отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. З вересня 2014 року Шумахер проходив відновлення на своїй швейцарській віллі, розташованій на березі Женевського озера.
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