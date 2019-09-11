Михаэль Шумахер пришел в сознание – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который в 2013 году серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах и впал в кому, пришел в себя, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
Так, Шумахер проходит лечение в больнице Жоржа Помпиду в Париже.
"Могу заверить вас, что он в сознании", - сообщила одна из работниц больницы.
Как сообщал УНН, накануне автогонщик был перевезен из Швейцарии, где он находился на лечении, в Париж.
Лечением Шумахера занимается 69-летний профессор Филипп Менаше. В ближайшее время для его реабилитации будут применены "новые методы лечения", разработанные Менаше.
Медик является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. В то же время, он известен как специалист по лечению травм мозга. В 2014 году он совершил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, которая страдала от сердечной недостаточности.
Напомним, в декабря 2013 году Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.