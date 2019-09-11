Михаэль Шумахер пришел в сознание – СМИ

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который в 2013 году серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах и впал в кому, пришел в себя, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.