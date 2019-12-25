Жена Шумахера сообщила подробности о состоянии мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Жена семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе “Формулы-1” Михаэля Шумахера — Коринна, обратилась к фанатам бывшего пилота. Слова женщины приводит FOX Sports Australia, передает УНН.
Перед предстоящей шестой годовщиной полученной тяжелой травмы головы, Коринна считает, что мелкие детали очень важны в выздоровлении Михаэля.
“Значительные вещи происходят благодаря маленьким действиям. Много мелких деталей может создать мозаику. Вместе мы сила. Наше движение „KeepFighting“ („Продолжай драться“) вдохновляет других”, — заявила Коринна Шумахер.
Примечательно, что о точном состоянии немца не сообщается, поскольку его семья предпочитает не распространять.
Напомним, что в 2013 году Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах и впал в кому
Как сообщалось, по данным СМИ Шумахер пришел в сознание в сентябре этого года.