Жена Шумахера сообщила подробности о состоянии мужа

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 32035 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119136 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124906 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123149 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145312 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110739 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111299 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109767 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132182 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130838 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Жена Шумахера сообщила подробности о состоянии мужа

Жена Шумахера сообщила подробности о состоянии мужа

Киев  •  УНН

 • 18285 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Жена семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе “Формулы-1” Михаэля Шумахера — Коринна, обратилась к фанатам бывшего пилота. Слова женщины приводит FOX Sports Australia, передает УНН.

Перед предстоящей шестой годовщиной полученной тяжелой травмы головы, Коринна считает, что мелкие детали очень важны в выздоровлении Михаэля.

“Значительные вещи происходят благодаря маленьким действиям. Много мелких деталей может создать мозаику. Вместе мы сила. Наше движение „KeepFighting“ („Продолжай драться“) вдохновляет других”, — заявила Коринна Шумахер.

Примечательно, что о точном состоянии немца не сообщается, поскольку его семья предпочитает не распространять.

Напомним, что в 2013 году Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах и впал в кому

Как сообщалось, по данным СМИ Шумахер пришел в сознание в сентябре этого года.

Украинские Национальные Новости

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