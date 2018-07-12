Дружина депутата Рибалки виручила понад півмільйона гривень від надання майна в оренду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Протягом 2017 року цивільна дружина народного депутат Сергія Рибалки Анастасія Байбородіна отримала 566,6 тис. грн від надання майна в оренду. Про це свідчать дані електронної декларації нардепа, передає УНН.
Також, у 2017 році Байбородіна отримала грошовий подарунок від своєї матері - Ольги Байбородіної у розмірі 500 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 3,3 млн грн та 33 тис. грн заробітної плати за роботу у ТОВ “АГРОСАХІНВЕСТ-2002”.
Додамо, що ТОВ “АГРОСАХІНВЕСТ-2002” є однією із компаній, що входить до групи снекових підприємств родинного бізнесу Рибалки — S.Group.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що наприкінці минулого року у Байбородіної з’явився новий Porsche Panamera, орієнтовною вартістю понад 5 млн грн.
Зауважимо, що вперше прізвище Байбородіної з'явилося у декларації Рибалки саме за 2017 рік. Раніше радикал статки своєї подруги у декларації не відображав, проте включив її до списку співавторів одного зі своїх законопроектів.
Так, минулого року Байбородіна потрапила до авторського колективу документу № 7183-1 “Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні” № 7183-1.
Колеги Рибалки по фракції назвали такий його жест “неетичним”. Що ж до суті згаданого проекту закону, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим і популістським.