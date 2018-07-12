Жена депутата Рыбалки выручила более полумиллиона гривен от предоставления имущества в аренду
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В течение 2017 года гражданская жена народного депутата Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина получила 566,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа, передает УНН.
Также, в 2017 году Байбородина получила денежный подарок от своей матери - Ольги Байбородиной в размере 500 тыс. грн, доход от отчуждения движимого имущества в размере 3,3 млн грн и 33 тыс. грн заработной платы за работу в ООО "Агросахинвест-2002" .
Добавим, что ООО "Агросахинвест-2002" является одной из компаний, что входит в группу снековых предприятий семейного бизнеса Рыбалки - S.Group.
Напомним, ранее стало известно о том, что в конце прошлого года у Байбородиной появился новый Porsche Panamera, ориентировочной стоимостью свыше 5 млн грн.
Заметим, что впервые фамилия Байбородиной появилось в декларации Рыбалки именно за 2017 год. Ранее радикал состояние своей подруги в декларации не указывал, однако включил ее в список соавторов одного из своих законопроектов.
Так, в прошлом году Байбородина попала в авторский коллектив документа № 7183-1 "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" № 7183-1.
Коллеги Рыбалки по фракции назвали такой его жест "неэтичным". Что касается сути этого проекта закона, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным и популистским.