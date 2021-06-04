Другий український боксер завоював олімпійську ліцензію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна отримала ще одного володаря олімпійської ліцензії у змаганнях з боксу на Ігри у Токіо-2020. Про це свідчать дані прес-центру ФБУ, передає УНН.
Деталі
Як стало відомо у переддень першого дня змагань на Європейському ліцензійному турнірі у Парижі, харків’янин Ярослав Харциз (вагова категорія — до 63 кг) достроково здобув путівку до чвертьфіналу, а з нею — і перепустку на Олімпійські ігри.
Відзначимо, що, згідно регламенту олімпійської кваліфікації, саме вісім найкращих спортсменів у легкій вазі здобувають право виступити в Токіо. Суперник Ярослава по 1/8 фіналу — Александрос Цанікідіс з Греції — відмовився від участі у поєдинку.
Доповнення
Харциз став другим боксером із харківською пропискою, який буде захищати честь України на Олімпійських іграх в Японії. Минулого року першим володарем ліцензії на участь в Олімпійських іграх став капітан збірної України Микола Буценко (вагова категорія 57 кг).