Другий український боксер завоював олімпійську ліцензію

Деталі

Як стало відомо у переддень першого дня змагань на Європейському ліцензійному турнірі у Парижі, харків’янин Ярослав Харциз (вагова категорія — до 63 кг) достроково здобув путівку до чвертьфіналу, а з нею — і перепустку на Олімпійські ігри.

Відзначимо, що, згідно регламенту олімпійської кваліфікації, саме вісім найкращих спортсменів у легкій вазі здобувають право виступити в Токіо. Суперник Ярослава по 1/8 фіналу — Александрос Цанікідіс з Греції — відмовився від участі у поєдинку.

Доповнення

Харциз став другим боксером із харківською пропискою, який буде захищати честь України на Олімпійських іграх в Японії. Минулого року першим володарем ліцензії на участь в Олімпійських іграх став капітан збірної України Микола Буценко (вагова категорія 57 кг).