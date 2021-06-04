Второй украинский боксер завоевал олимпийскую лицензию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина получила еще одного обладателя олимпийской лицензии в соревнованиях по боксу на Игры в Токио-2020. Об этом свидетельствуют данные пресс-центра ФБУ, передает УНН.
Детали
Как стало известно накануне первого дня соревнований на Европейском лицензионном турнире в Париже, харьковчанин Ярослав Харциз (весовая категория — до 63 кг) досрочно получил путевку в четвертьфинал, а с ней — и пропуск на Олимпийские игры.
Отметим, что, согласно регламенту олимпийской квалификации, именно восемь лучших спортсменов в легком весе получают право выступить в Токио. Соперник Ярослава по 1/8 финала — Александрос Цаникидис из Греции — отказался от участия в поединке.
Дополнение
Разбойник стал вторым боксером с харьковской пропиской, который будет защищать честь Украины на Олимпийских играх в Японии. В прошлом году первым обладателем лицензии на участие в Олимпийских играх стал капитан сборной Украины Николай Буценко (весовая категория 57 кг).