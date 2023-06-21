"Другий король антисемітизму після Гітлера": Зеленський відреагував на ганебне висловлювання путіна у свою сторону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ганебне висловлювання російського диктатора володимира путіна, який назвав українського лідера "ганьбою єврейського народу". Про це пише BBC, передає УНН.
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Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста щодо його реакції на заяву путіна, який минулого тижня на міжнародній конференції в Санкт-Петербурзі сказав, що він є "ганьбою для єврейського народу".
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"Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера.
Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.
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