"Второй король антисемитизма после Гитлера": Зеленский отреагировал на позорное высказывание путина в свою сторону

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Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о его реакции на заявление путина, который на прошлой неделе на международной конференции в Санкт-Петербурге сказал, что он является "позором для еврейского народа".

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"Такое впечатление, что он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как бы второй король антисемитизма после Гитлера.

Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал Зеленский.

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