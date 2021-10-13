Друга європейська збірна кваліфікувалася на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Збірна Данії завоювала путівку в фінальну стадію футбольного чемпіонату світу 2022 року, який пройдить на території Катару, інформує УНН.
Деталі
Перемога над Австрією вдома із результатом 1:0 забезпечила команді ще три очки. Гол був забитий зусиллями Мехле (53 хвилина).
Цей результат дозволив Данії набрати 24 очки — вісім виграшів у восьми матчах. За два тури до кінця данці на 7 очок випереджають Шотландію, яка йде другою, і вже не упустять перше місце в групі.
Зауважимо, що Австрія займає четверте місце з десятьма очками в активі і втратила шанси на вихід на чемпіонат світу-2022.
Доповнення
В іншому поєдинку даної групи Ізраїль завдяки ассисту Манора Соломона із “Шахтаря” переграв Молдову (2:1).
Нагадаємо
Раніше Німеччина пробилася на ЧС-2022.