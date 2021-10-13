Вторая европейская сборная квалифицировалась на ЧМ-2022

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Сборная Дании завоевала путевку в финальную стадию футбольного чемпионата мира 2022 года, который пройдет на территории Катара, информирует УНН.

Детали

Победа над Австрией дома с результатом 1: 0 обеспечила команде еще три очка. Гол был забит усилиями Мехлу (53 минута).

Этот результат позволил Дании набрать 24 очка — восемь выигрышей в восьми матчах. За два тура до конца датчане на 7 очков опережают Шотландию, которая идет второй, и уже не упустят первое место в группе.

Заметим, что Австрия занимает четвертое место с десятью очками в активе и потеряла шансы на выход на чемпионат мира-2022.

Дополнение

В другом поединке данной группы Израиль благодаря ассист Манора Соломона из “Шахтера” переиграл Молдову (2: 1).

Напомним

Ранее Германия пробилась на ЧМ-2022.

Украинские Национальные Новости

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