Вторая европейская сборная квалифицировалась на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сборная Дании завоевала путевку в финальную стадию футбольного чемпионата мира 2022 года, который пройдет на территории Катара, информирует УНН.
Детали
Победа над Австрией дома с результатом 1: 0 обеспечила команде еще три очка. Гол был забит усилиями Мехлу (53 минута).
Этот результат позволил Дании набрать 24 очка — восемь выигрышей в восьми матчах. За два тура до конца датчане на 7 очков опережают Шотландию, которая идет второй, и уже не упустят первое место в группе.
Заметим, что Австрия занимает четвертое место с десятью очками в активе и потеряла шансы на выход на чемпионат мира-2022.
Дополнение
В другом поединке данной группы Израиль благодаря ассист Манора Соломона из “Шахтера” переиграл Молдову (2: 1).
Напомним
Ранее Германия пробилась на ЧМ-2022.