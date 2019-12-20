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Друга нагорода за два дні: українська біатлоністка стала призеркою Кубку IBU

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. В австрійському Обертілліасі дві українки влаштували суперництво за нагороди в рамках етапу Кубку IBU з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Два перших місця у фінішному протоколі зайняли шведські біатлоністки Джоанна Скоттхайм і Анна Магнуссон.

У боротьбі за "бронзу" зійшлися Анастасія Меркушина та Юлія Журавок, яка поступилася Анастасії 0,1 с. Причому призерка Меркушина пройшла дистанцію з одним промахом, а Журавок без.

У двадцятці найсильніших спринт закінчила і Ольга Абрамова, хоча з одним промахом від української спортсменки можна було очікувати більшого, ніж 16-е місце. Але спортсменку підвела скорострільність: на рубежі, наприклад, тієї ж Меркушиною Абрамова програла 32 секунди.

Також з кубковими очками другу гонку поспіль закінчує Анна Кривонос. Ще дві спортсменки команди фінішували за межами залікової зони. Надія Бєлкіна і Катерина Бех були менш акуратні на вогневих рубежах, що не дозволило розраховувати на кубкові очки. Надя з трьома колами штрафу стала 43-ю, Катерина з трьома промахами - 45-та.

Зауважимо, що завтра в Австрії пройдуть одиночна і класична змішані естафети.

Нагадаємо, що на даному етапі Кубку Меркушина вже вигравала нагороду.

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