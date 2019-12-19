Україна здобула другу медаль за день в рамках біатлонного Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Слідом за перемогою Сергія Семенова, черга радувати своїх фанатів в короткій індивідуальній гонці Кубку IBU настала і для наших біатлоністок, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Чотири вогневих рубежі Меркушина пройшла без єдиної помилки, при цьому показавши другу скорострільність в гонці. При кращій швидкості могла б трапитися друга перемога українців за день. Але Меркушина поки лише на шляху до набуття максимальних кондицій, адже до чемпіонату світу ще два місяці. І тому в цій гонці знайшлася одна спортсменка, яка б могла подолати високу планку, встановлену українкою — німкеня Штефані Шерер −56,8 с над Меркушиною, яка отримала "срібло".
Третій щабель дістався іншій німкені Вайдель. Наша Ольга Абрамова була близькою до медалі — 4 сходинка (1 хиба).
Зауважимо, що у загальному заліку Кубка IBU позиції українців стали після даних стартів впевненішими. У чоловіків Сергій Семенов піднявся на сьому сходинку, а у жінок Анастасія Меркушина обійшла відразу двох подруг по команді і змінила Катерину Бех в десятці найсильніших.