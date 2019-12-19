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Украина получила вторую медаль за день в рамках биатлонного Кубка IBU

Украина получила вторую медаль за день в рамках биатлонного Кубка IBU

Киев  •  УНН

 • 11335 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вслед за победой Сергея Семенова, очередь радовать своих фанатов в короткой индивидуальной гонке Кубка IBU наступила и для наших биатлонисток, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Четыре огневых рубежа Меркушина прошла без единой ошибки, при этом показав вторую скорострельность в гонке. При лучшей скорости могла бы случиться вторая победа украинцев за один день. Но Меркушина пока только на пути к обретению максимальных кондиций, ведь к чемпионату мира еще два месяца. И поэтому в этой гонке нашлась одна спортсменка, которая смогла преодолеть высокую планку, установленную украинкой - немка Штефани Шерер -56,8 с над Меркушиной, которая получила "серебро".

Третья ступень достался другой немке Вайдель. Наша Ольга Абрамова была близка к медали - 4 ступень (1 недостаток).

Заметим, что в общем зачете Кубка IBU позиции украинки стали после данных стартов увереннее. У мужчин Сергей Семенов поднялся на седьмую строчку, а у женщин Анастасия Меркушина обошла сразу двух подруг по команде и сменила Екатерину Бех в десятке сильнейших.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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