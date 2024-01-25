Дронова атака на Одесу залишила без світла 80 домівок - Міненерго
Київ • УНН
Численні регіони України відчувають проблеми з електропостачанням через бойові дії; влада працює над відновленням електропостачання.
Унаслідок бойових дій у низці регіонів виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, в Одесі через ворожу дронову атаку без світла залишилося 80 споживачів, а у Запорізькій області досі без світла 64 населені пункти. Про це у четвер повідомили у Міненерго, передає УНН.
Деталі
"Через ворожу дронову атаку в Одесі без світла 80 споживачів. Тривають роботи з відновлення", - повідомили у міністерстві.
Також вказали, що обстріли призвели до втрати електропостачання на Запоріжжі: досі без світла 354 точки обліку, а повернули його 1600 родинам. Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 64 населені пункти (понад 5,9 тисячі споживачів).
На Донеччині залишається без світла 78 населених пунктів.
У Херсоні внаслідок бойових дій понад 3,5 тисячі точок обліку залишаються без напруги, ще 26 тисяч - в області.
Щодо Чернігівської області - через вплив негоди понад 800 споживачів залишилися без світла.
Додамо
Як повідомляють у Міненерго, енергосистема стабільна, а планові відключення побутових споживачів не плануються.
Дефіциту електрики немає, у Харкові та на Миколаївщині знеструмлення через ворожі обстріли - Міненерго25.01.24, 10:43 • 32500 переглядiв