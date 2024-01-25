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Дронова атака на Одесу залишила без світла 80 домівок - Міненерго

Дронова атака на Одесу залишила без світла 80 домівок - Міненерго

Київ • УНН

 • 70243 перегляди

Численні регіони України відчувають проблеми з електропостачанням через бойові дії; влада працює над відновленням електропостачання.

Унаслідок бойових дій у низці регіонів виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, в Одесі через ворожу дронову атаку без світла залишилося 80 споживачів, а у Запорізькій області досі без світла 64 населені пункти. Про це у четвер повідомили у Міненерго, передає УНН.

Деталі

"Через ворожу дронову атаку в Одесі без світла 80 споживачів. Тривають роботи з відновлення", - повідомили у міністерстві.

Також вказали, що обстріли призвели до втрати електропостачання на Запоріжжі: досі без світла 354 точки обліку, а повернули його 1600 родинам. Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 64 населені пункти (понад 5,9 тисячі споживачів). 

На Донеччині залишається без світла 78 населених пунктів. 

У Херсоні внаслідок бойових дій понад 3,5 тисячі точок обліку залишаються без напруги, ще 26 тисяч - в області.

Щодо Чернігівської області - через вплив негоди понад 800 споживачів залишилися без світла.

Додамо

Як повідомляють у Міненерго, енергосистема стабільна, а планові відключення побутових споживачів не плануються. 

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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