Дронова атака на Одесу залишила без світла 80 домівок - Міненерго

Унаслідок бойових дій у низці регіонів виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, в Одесі через ворожу дронову атаку без світла залишилося 80 споживачів, а у Запорізькій області досі без світла 64 населені пункти. Про це у четвер повідомили у Міненерго, передає УНН.

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"Через ворожу дронову атаку в Одесі без світла 80 споживачів. Тривають роботи з відновлення", - повідомили у міністерстві.

Також вказали, що обстріли призвели до втрати електропостачання на Запоріжжі: досі без світла 354 точки обліку, а повернули його 1600 родинам. Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 64 населені пункти (понад 5,9 тисячі споживачів).

На Донеччині залишається без світла 78 населених пунктів.

У Херсоні внаслідок бойових дій понад 3,5 тисячі точок обліку залишаються без напруги, ще 26 тисяч - в області.

Щодо Чернігівської області - через вплив негоди понад 800 споживачів залишилися без світла.

Додамо

Як повідомляють у Міненерго, енергосистема стабільна, а планові відключення побутових споживачів не плануються.

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