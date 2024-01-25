Дефіциту електрики немає, у Харкові та на Миколаївщині знеструмлення через ворожі обстріли - Міненерго

В Україні дефіциту електроенергії немає, в резерві – дві одиниці генеруючого обладнання. Через негоду знеструмлено 45 населених пунктів у трьох областях. У Харкові після ворожих атак досі без світла 700 домівок, через ворожий обстріл на Миколаївщині пошкоджено обладнання і частково розвантажилися вітрові електростанції, є знеструмлення. Про це повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів", - ідеться у повідомленні.

В аварійний ремонт, як вказано, вийшло два корпуси і блок ТЕС, водночас із короткострокових ремонтів повернуто в роботу два блоки ТЕС. У резерві - дві одиниці генеруючого обладнання.

"Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються", - сказано у повідомленні.

При цьому у Міненерго зауважили, що зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00) є важливим. Міністерство енергетики закликає перенести споживання енергоємних приладів на інший час.

Наслідки обстрілів

Внаслідок ворожого обстрілу, як зазначається, пошкоджено обладнання на одній з підстанцій на Миколаївщині. "У результаті частково розвантажилися вітрові електростанції, знеструмлено три населених пункти (понад 1,1 тисячі споживачів)", - повідомили у Міненерго.

У результаті бойових дій пошкоджено газопроводи низького тиску у Марганці та Нікополі. Є відключені абоненти.

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Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 5737 МВ-год, експорту не передбачається.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказано у повідомленні.

Знеструмлення

Через негоду знеструмлені 45 населених пунктів у трьох областях. На Закарпатті без електропостачання 25 населених пунктів (понад 7,3 тисячі споживачів), на Львівщині – 17 населених пунктів (1700 споживачів), у Кіровоградській області – 400 споживачів у трьох населених пунктах.

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"У Харкові енергетики продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів, що сталися 22 січня. Напругу подали на щитові 6-и п’ятиповерхових будинків. Залишаються знеструмленими понад 700 споживачів", - ідеться у повідомленні.

Минулої доби у Харківській області заживили майже 2 тисячі точок обліку. На ранок залишаються знеструмленими понад 16,4 тисячі споживачів. Також є інформація про обстріли низки населених пунктів – попередньо без напруги залишилися майже 2 тисячі споживачів, зазначили у Міненерго.