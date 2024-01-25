Криворіжжя вночі зазнало дронової атаки рф, є руйнування на підприємстві - ОВА
Київ • УНН
Російські війська спрямували дронову атаку на Криворіжжя Дніпропетровської області, пошкодивши підприємство та спричинивши пожежу. Мирівська громада в Нікопольському районі також зазнала обстрілу.
Криворіжжя у Дніпропетровській області зазнало дронової атаки російських військ, через влучання на одному з підприємств є руйнування, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
З його слів, ніч була неспокійною для двох районів області.
На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали
Також Мирівська громада, що на Нікопольщині, зі слів Лисака, потрапила під артобстріл. Як і райцентр.
"Всюди – без загиблих і постраждалих", - повідомив він.
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