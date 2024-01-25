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Криворіжжя вночі зазнало дронової атаки рф, є руйнування на підприємстві - ОВА

Криворіжжя вночі зазнало дронової атаки рф, є руйнування на підприємстві - ОВА

Київ • УНН

 • 25428 перегляди

Російські війська спрямували дронову атаку на Криворіжжя Дніпропетровської області, пошкодивши підприємство та спричинивши пожежу. Мирівська громада в Нікопольському районі також зазнала обстрілу.

Криворіжжя у Дніпропетровській області зазнало дронової атаки російських військ, через влучання на одному з підприємств є руйнування, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

З його слів, ніч була неспокійною для двох районів області.

На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали

- повідомив Лисак у Telegram.

Також Мирівська громада, що на Нікопольщині, зі слів Лисака, потрапила під артобстріл. Як і райцентр.

"Всюди – без загиблих і постраждалих", - повідомив він.

Сили ППО вночі знищили 11 «шахедів»25.01.24, 07:08 • 31612 переглядiв

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