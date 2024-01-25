Криворожье ночью подверглось дроновой атаке рф, есть разрушения на предприятии - ОВА

Криворожье в Днепропетровской области подверглось дроновой атаке российских войск, из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

По его словам, ночь была неспокойной для двух районов области.

На Криворожье враг направил БпЛА. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар укротили - сообщил Лысак в Telegram.

Также Мировская громада, что на Никопольщине, по словам Лысака, попала под артобстрел. Как и райцентр.

"Повсюду - без погибших и пострадавших", - сообщил он.

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