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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Дефицита электричества нет, в Харькове и Николаевской области обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который корректировал ракетные обстрелы Харькова и планировал кибератаки на правительственные сайты.

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