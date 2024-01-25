Дефицита электричества нет, в Харькове и Николаевской области обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии нет, в резерве - две единицы генерирующего оборудования. Из-за непогоды обесточены 45 населенных пунктов в трех областях. В Харькове после вражеских атак до сих пор без света 700 домов, из-за вражеского обстрела в Николаевской области повреждено оборудование и частично разгрузились ветровые электростанции, есть обесточивания. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицит электроэнергии в энергосистеме не зафиксирован. Внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей", - говорится в сообщении.

В аварийный ремонт, как указано, вышло два корпуса и блок ТЭС, в то же время из краткосрочных ремонтов возвращены в работу два блока ТЭС. В резерве - две единицы генерирующего оборудования.

"Система сбалансирована. Стабилизационные графики отключений не применяются", - говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго отметили, что уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00) является важным. Министерство энергетики призывает перенести потребление энергоемких приборов на другое время.

Последствия обстрелов

В результате вражеского обстрела, как отмечается, повреждено оборудование на одной из подстанций в Николаевской области. "В результате частично разгрузились ветровые электростанции, обесточены три населенных пункта (более 1,1 тысячи потребителей)", - сообщили в Минэнерго.

В результате боевых действий повреждены газопроводы низкого давления в Марганце и Никополе. Есть отключенные абоненты.

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Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 5737 МВ-ч, экспорта не предвидится.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указано в сообщении.

Обесточивания

Из-за непогоды обесточены 45 населенных пунктов в трех областях. На Закарпатье без электроснабжения 25 населенных пунктов (более 7,3 тысячи потребителей), во Львовской области - 17 населенных пунктов (1700 потребителей), в Кировоградской области - 400 потребителей в трех населенных пунктах.

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"В Харькове энергетики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов, произошедших 22 января. Напряжение подали на щитовые 6-и пятиэтажных домов. Остаются обесточенными более 700 потребителей", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Харьковской области запитали почти 2 тысячи точек учета. На утро остаются обесточенными более 16,4 тысячи потребителей. Также есть информация об обстрелах ряда населенных пунктов - предварительно без напряжения остались почти 2 тысячи потребителей, отметили в Минэнерго.