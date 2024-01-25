Дроновая атака на Одессу оставила без света 80 домов - Минэнерго

В результате боевых действий в ряде регионов возникли проблемы с электроснабжением. В частности, в Одессе из-за вражеской дроновой атаки без света осталось 80 потребителей, а в Запорожской области до сих пор без света 64 населенных пункта. Об этом в четверг сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

"Из-за вражеской дроновой атаки в Одессе без света 80 потребителей. Продолжаются работы по восстановлению", - сообщили в министерстве.

Также указали, что обстрелы привели к потере электроснабжения на Запорожье: до сих пор без света 354 точки учета, а вернули его 1600 семьям. Остаются без электроснабжения в результате боевых действий 64 населенных пункта (более 5,9 тысячи потребителей).

В Донецкой области остается без света 78 населенных пунктов.

В Херсоне в результате боевых действий более 3,5 тысячи точек учета остаются без напряжения, еще 26 тысяч - в области.

По Черниговской области - из-за влияния непогоды более 800 потребителей остались без света.

Добавим

Как сообщают в Минэнерго, энергосистема стабильна, а плановые отключения бытовых потребителей не планируются.

Дефицита электричества нет, в Харькове и Николаевской области обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго