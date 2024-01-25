Дроновая атака на Одессу оставила без света 80 домов - Минэнерго
Многочисленные регионы Украины испытывают проблемы с электроснабжением из-за боевых действий; власти работают над восстановлением электроснабжения.
В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию и убил 36 человек
Синдзи Аоба был приговорен к смертной казни за поджог Киотской анимационной студии в Японии в 2019 году, во время которого погибли 36 человек. Аоба обвинял студию в плагиате его романа.
На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов
На борту сбитого самолета Ил-76 должны были находиться российские военные и политические чиновники, но ФСБ России в последний момент запретила им подниматься на борт, сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.
В Харькове приостановили работу сервисов отслеживания движения общественного транспорта в целях безопасности
В Харькове из соображений безопасности приостановлена работа сервиса мониторинга общественного транспорта, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу городского электротранспорта в условиях военного положения. О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно.
В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко
Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, чтобы компенсировать потери энергосектора из-за войны с Россией.
На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы
По сообщениям, российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.
На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье
Семилетний ребенок и его родители были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Виноградове, Закарпатская область, вероятно, из-за неисправного газового котла.
Инфляция с середины года несколько ускорится, на конец года ожидается 8,6% - НБУ
По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в Украине несколько ускорится с середины года и достигнет 8,6% на конец года. Однако к 2026 году она снизится до целевого показателя 5%.
Падение Ил-76: рф не делала запрос по обеспечению воздушного пространства - ГУР
Украина не получала от рф сообщений о том, что на Ил-76 находятся пленные и запроса по обеспечению воздушного пространства.
В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством
Министерство обороны Китая утверждает, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет суверенным государством, даже после недавних президентских выборов на острове.