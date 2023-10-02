Дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 - ГУР

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«1 жовтня 2023 року внаслідок удару по смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства держави-агресора», - йдеться в повідомленні.

В розвідці повідомляють, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

«Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

В результаті атаки українського дрона на курську область, росії, було ліквідовано російську радіолокаційну станцію «Каста».