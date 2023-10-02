Дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Из-за удара по Смоленскому авиационному заводу рф нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственных мощностей военного предприятия россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
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«1 октября 2023 года в результате удара по смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора», - говорится в сообщении.
В разведке сообщают, что ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса «воздух-поверхность» с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.
«От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В результате атаки украинского дрона на курскую область, россии, была ликвидирована российская радиолокационная станция "Каста".