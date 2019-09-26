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ДПСУ: в Україну прибули вже майже 7,5 тис. паломників-хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Українські прикордонники оформили в аеропортах понад сім тисяч паломників-хасидів, які прибувають до України для святкування Рош-ха-Шана — іудейського Нового року. Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України, передає УНН.

ДПСУ: в Україну прибули вже майже 7,5 тис. паломників-хасидів

"Паломники-хасиди масово продовжують прибувати в Україну для святкування іудейського Нового року. На цей час прикордонники в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 7 236 паломників", - йдеться у повідомленні.

Прибуття найбільших груп хасидів очікуються сьогодні, 26 вересня, та у неділю – 29 вересня.

"Водночас зазначимо, що від початку прибуття хасидів – з 6 вересня – співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили 4-х громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту", - проінформували у ДПСУ.

Нагадаємо, що в Умані очікують приїзду близько 40 тисяч прочан-хасидів, які прибувають на святкування Рош-ха-Шана. Аеропорт "Бориспіль" запланував для них 93 додаткові авіарейси.

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