Аеропорт "Бориспіль" запланував 93 додаткові авіарейси для паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Через прибуття паломників-хасидів на святкування Рош-ха-Шана Міжнародний аеропорт "Бориспіль" запланував 93 додаткових авіарейсів кількох перевізників. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook аеропорту.
"Хасидська програма триватиме до 4 жовтня, на прибуття заплановано 93 додаткових авіарейсів перевізників: El Al, Arkia Israel Airlines, Israair, Sky Up, Jonika, Windrose, Atlasglobal, МАУ. Також паломники прибувають регулярними рейсами", - йдеться в повідомленні.
Всі додаткові рейси будуть обслуговуватися в терміналі "В".
В аеропорті для паломників-хасидів прискорили всі процедури пов’язані з безпекою та проходженням прикордонного контролю.
"Біля термінала гостей чекає перевірений та акредитований транспорт, що прямує прямо до Умані. До того ж, у зоні вильоту терміналу передбачені місця харчування з кошерними продуктами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього року в Умані Черкаської області очікується приїзд близько 40 тисяч паломників-хасидів, які прибувають на святкування Рош-ха-Шана.