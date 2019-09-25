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Аеропорт "Бориспіль" запланував 93 додаткові авіарейси для паломників-хасидів

Аеропорт "Бориспіль" запланував 93 додаткові авіарейси для паломників-хасидів

Київ • УНН

 • 18423 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Через прибуття паломників-хасидів на святкування Рош-ха-Шана Міжнародний аеропорт "Бориспіль" запланував 93 додаткових авіарейсів кількох перевізників. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook аеропорту.

"Хасидська програма триватиме до 4 жовтня, на прибуття заплановано 93 додаткових авіарейсів перевізників: El Al, Arkia Israel Airlines, Israair, Sky Up, Jonika, Windrose, Atlasglobal, МАУ. Також паломники прибувають регулярними рейсами", - йдеться в повідомленні.

Всі додаткові рейси будуть обслуговуватися в терміналі "В".

В аеропорті для паломників-хасидів прискорили всі процедури пов’язані з безпекою та проходженням прикордонного контролю.

"Біля термінала гостей чекає перевірений та акредитований транспорт, що прямує прямо до Умані. До того ж, у зоні вильоту терміналу передбачені місця харчування з кошерними продуктами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього року в Умані Черкаської області очікується приїзд близько 40 тисяч паломників-хасидів, які прибувають на святкування Рош-ха-Шана.

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