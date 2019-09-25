В Умані очікують приїзду близько 40 тисяч прочан-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Цього року в Умані Черкаської області очікується приїзд близько 40 тисяч паломників-хасидів, які прибувають на святкування Рош-ха-Шана. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП Черкаської області.
"Загалом цього року очікується приїзд близько 40 тисяч паломників з різних країн світу… Станом на дев’яту годину ранку до Умані прибуло 2 128 паломників", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в Умані територія паломництва умовно поділена на 7 секторів, на яких визначено 46 піших маршрутів та розміщено 17 постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та два пункти візової підтримки. У місцях паломництва працівники поліції несуть службу цілодобово у двозмінному режимі.
Нагадаємо, станом на 7:00 ранку 25 вересня до України прибули понад 700 паломників-хасидів.