ДПСУ: українці торік значно менше перетинали кордон з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У 2019 році громадяни значно менше перетинали кордон з Росією. Про це повідомили УНН у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб)", - повідомили у відомстві.
Також вказано, що у 2019-му році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).
Нагадаємо, торік українці частіше подорожували морем та повітрям.