ГПСУ: украинцы в прошлом году значительно меньше пересекали границу с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В 2019 году граждане значительно меньше пересекали границу с Россией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019-м - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше (7 млн человек)", - сообщили в ведомстве.
Также указано, что в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).
Напомним, в прошлом году украинцы чаще путешествовали по морю и по воздуху.