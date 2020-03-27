ДПСУ: поїздом з Києва до Москви виїхало понад 700 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прикордонники оформили поїзд “Київ-Москва”, на якому в Росію виїхало понад 700 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДПСУ у Facebook.
“Сьогодні, після 20-ї години, із Києва до російської столиці відправився потяг „Київ-Москва-Київ“. Такий рейс був спеціально організований МЗС, Мініфраструктури та Укрзалізниці, аби доправити наших співвітчизників із-за кордону. В той же час на виїзд з України були оформлені громадяни, які мали право виїхати в Росію”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потяг був оформлений у пункті контролю “Київ-пасажирський”. “Всього цим рейсом вибуло з Києва понад 700 осіб, переважна більшість з яких — громадяни РФ”, — додається у повідомленні.
“Вже у неділю, 29 березня, цей потяг, з громадянами України має прибути у Київ”, — повідомили прикордонники.
У пресцентрі зауважили, що перед посадкою співробітники санітарно-карантинного підрозділу здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. “Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було”, — повідомили у ДПСУ.
Зазначається, що усі прикордонники під час здійснення контрольних операцій перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонний наряд з перевірки документів додатково і в захисних костюмах.
Нагадаємо, за останню добу через кордон на Львівщині повернулись близько 7 тис. українців.