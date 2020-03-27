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За останню добу через кордон на Львівщині повернулись близько 7 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. За останню добу через пропускні пункти “Краковець” та “Рава-Руська” повернулись близько 7 тисяч наших співвітчизників. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як пише видання, кожному українському громадянину, який перетинає державний кордон здійснюють температурний скринінг (вимірювання температури).

Окрім того, громадяни отримують відповідні пам‘ятки, надають особисті дані та попереджаються про відповідальність за порушення правил карантину. Епідеміологи разом з Національною поліцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.

У разі порушення підписаної згоди, таких осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Усі документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи спільно з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію.

Нагадаємо, на Львівщині ще вісім осіб перевіряють на коронавірус.

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