За последние сутки через границу во Львовской области вернулись около 7 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За последние сутки через пропускные пункты "Краковец" и "Рава-Русская" вернулись около 7000 наших соотечественников. Об этом сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, каждому украинскому гражданину, который пересекает государственную границу, осуществляют температурный скрининг (измерение температуры).
Кроме того, граждане получают соответствующие памятки, предоставляют личные данные и предупреждаются об ответственности за нарушение правил карантина. Эпидемиологи вместе с Национальной полицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.
В случае нарушения подписанного согласия, таких лиц могут привлечь к административной ответственности. Все документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи совместно с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию.
Напомним, во Львовской области еще восемь человек проверяют на коронавирус.