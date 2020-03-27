На Львівщині ще вісім осіб перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Львівщині за сьогодні з'явилося ще вісім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 100 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
“У період з 8:00 по 18:00 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 8 осіб. Пацієнти з Пустомитівського та Миколаївського районів, а також міста Львова”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 48 осіб.
"На самоізоляції знаходяться 62 осіб. За увесь час виписано — 49 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого",- зазначається в повідомленні.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 159 людей.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 100 осіб. У трьох пацієнтів — позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ще троє мешканців Дніпропетровської області захворіли на коронавірус.