Во Львовской области еще восемь человек проверяют на коронавирус

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во Львовской области за сегодня появилось еще восемь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.