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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68901 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Во Львовской области еще восемь человек проверяют на коронавирус

Во Львовской области еще восемь человек проверяют на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 13848 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во Львовской области за сегодня появилось еще восемь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В период с 8:00 до 18:00, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 8 человек. Пациенты с Пустомытовского и Николаевского районов, а также города Львова", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 48 человек.

"На самоизоляции находятся 62 человека. За все время выписано - 49 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. В 1 пациентки приближено к тяжелому", - отмечается в сообщении.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилась 159 человек.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 100 человек. У трех пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Напомним, еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом.

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