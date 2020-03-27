Во Львовской области еще восемь человек проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Во Львовской области за сегодня появилось еще восемь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 8:00 до 18:00, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 8 человек. Пациенты с Пустомытовского и Николаевского районов, а также города Львова", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 48 человек.
"На самоизоляции находятся 62 человека. За все время выписано - 49 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. В 1 пациентки приближено к тяжелому", - отмечается в сообщении.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилась 159 человек.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 100 человек. У трех пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Напомним, еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом.