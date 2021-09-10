Дослідження: причиною спалаху COVID-19 в одному з регіонів Німеччини могла стати погана вентиляція приміщень під час карнавалу

Важливо зазначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

Захід, в якому взяли участь близько 450 осіб у віці від шести до 79 років, відбувся у середині лютого 2020 року. Майже половина гостей (46%) згодом заразилися коронавірусом. Протягом декількох місяців вчені вивчали розташування і пересування людей, намагаючись визначити основну причину такого стрімкого поширення коронавірусної інфекції. Результати показали, що головним фактором цього послужила саме погана вентиляція повітря в залі, де проходив карнавал.

У закрите приміщення, за словами вчених, надходило лише близько 30% свіжого повітря. Таким чином, у гостей, які перебували поблизу вентиляційних отворів, ризик зараження коронавірусною інфекцією, був набагато вище. При цьому такі фактори, як вживання алкоголю і стать учасників заходу, не вплинули на ступінь інфікування коронавірусом.

“Дослідження ясно демонструє, наскільки важлива хороша вентиляція зі свіжим повітрям і системами фільтрації”, — констатував керівник роботи, вірусолог Хендрік Штрек. “Все вказує на те, що аерозолі та вентиляція грають вирішальну роль в тому, чи має місце наявність інфекції”, — підсумував він. Разом з тим, як з’ясували вчені, одним з важливих факторів, що впливають на ймовірність зараження, став вік гостей. Чим старше були учасники карнавалу, тим вище ризик інфікування.

Крім того, експерти помітили, що з Гангельту вірус поширився по всьому місту Хайнсберг протягом наступних декількох тижнів після проведення карнавалу. Це, за твердженням вчених, призвело до першого великого спалаху коронавірусу в Німеччині в районі на кордоні з Нідерландами.

Довідка

Згідно оцінкою Інституту Роберта Коха — у ФРН зафіксували 4 059 081 випадок захворювання, жертвами стали 92 553 особи.

За даними ВООЗ — у Німеччині 4 046 112 випадків захворювання, загинуло 92 498 осіб.