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Дощі, тумани та до 21° тепла - прогноз погоди на 17 жовтня

Київ • УНН

 • 2296 перегляди

В Україні буде хмарно, місцями дощі й тумани. Температура вдень становитиме 13–18°, на сході — до 21°.

Дощі, тумани та до 21° тепла - прогноз погоди на 17 жовтня

В Україні 17 жовтня під впливом атмосферних фронтів очікуються дощі, туман та до 21 градуса тепла. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні хмарно.

Місцями невеликі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі, лише у південних областях вночі без опадів. Вночі та вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.

Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у східних областях до 21°; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

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Юлія Шрамко

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