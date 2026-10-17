Дощі, тумани та до 21° тепла - прогноз погоди на 17 жовтня
Київ • УНН
В Україні буде хмарно, місцями дощі й тумани. Температура вдень становитиме 13–18°, на сході — до 21°.
В Україні 17 жовтня під впливом атмосферних фронтів очікуються дощі, туман та до 21 градуса тепла. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні хмарно.
Місцями невеликі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі, лише у південних областях вночі без опадів. Вночі та вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.
Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у східних областях до 21°; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.
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