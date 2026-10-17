Дожди, туманы и до 21° тепла - прогноз погоды на 17 октября
Киев • УНН
В Украине будет облачно, местами дожди и туманы. Температура днём составит 13–18°, на востоке — до 21°.
В Украине 17 октября под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди, туман и до 21 градуса тепла. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу, сегодня облачно.
Местами небольшие, ночью в Карпатском регионе, днем в южных и юго-восточных областях умеренные дожди, только в южных областях ночью без осадков. Ночью и утром в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях туман.
Ветер восточный, юго-восточный, на западе и юго-западе страны — северо-западный, 5–10 м/с.
Температура ночью 7–12° тепла, днем 13–18°, в восточных областях до 21°; в западных областях ночью 3–8° тепла, днем 8–13°.
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