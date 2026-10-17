Дожди, туманы и до 21° тепла - прогноз погоды на 17 октября

$44.8950.31
ukenru
20:12 • 13918 просмотра
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах
17 октября, 17:08 • 24405 просмотра
В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших ДнестрVideo
17 октября, 15:02 • 32318 просмотра
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian
17 октября, 13:34 • 44277 просмотра
Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменениемVideo
17 октября, 12:17 • 25755 просмотра
Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский
17 октября, 11:59 • 22829 просмотра
Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский
17 октября, 11:24 • 21248 просмотра
Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться
17 октября, 11:13 • 17387 просмотра
Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33407 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
17 октября, 10:50 • 15709 просмотра
В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек17 октября, 14:39 • 11974 просмотра
Зеленский заявил, что Украина получает дополнительные боеприпасы для F-1617 октября, 14:49 • 8582 просмотра
Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский17 октября, 15:30 • 7216 просмотра
россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование17 октября, 16:03 • 6538 просмотра
В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"17:44 • 10868 просмотра
публикации
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33407 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 38881 просмотра
Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема17 октября, 05:00 • 38698 просмотра
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 63938 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 58771 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Эмманюэль Макрон
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Харьков
Реклама
УНН Lite
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 23924 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 28511 просмотра
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль17 октября, 03:05 • 25654 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto17 октября, 02:05 • 24571 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto17 октября, 01:06 • 23438 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
Бильд

Дожди, туманы и до 21° тепла - прогноз погоды на 17 октября

Киев • УНН

 • 6738 просмотра

В Украине будет облачно, местами дожди и туманы. Температура днём составит 13–18°, на востоке — до 21°.

Дожди, туманы и до 21° тепла - прогноз погоды на 17 октября

В Украине 17 октября под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди, туман и до 21 градуса тепла. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно.

Местами небольшие, ночью в Карпатском регионе, днем в южных и юго-восточных областях умеренные дожди, только в южных областях ночью без осадков. Ночью и утром в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях туман.

Ветер восточный, юго-восточный, на западе и юго-западе страны — северо-западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 7–12° тепла, днем 13–18°, в восточных областях до 21°; в западных областях ночью 3–8° тепла, днем 8–13°.

Эль-Ниньо в сентябре достиг рекордной интенсивности — метеорологи заявили об аномалии температуры поверхности моря09.10.26, 15:37 • 6034 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина