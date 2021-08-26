Дощі та до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 26 серпня в Україні, крім східних, південно-східних, більшості районів західних областей, короткочасні дощі, грози, вдень в центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, в західних областях 7-12°, у південній частині 15-20°; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23° (на високогір'ї Карпат 7-12°), на решті території 25-30°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, у Києві вночі 13-15°, вдень 18-20°.

Додамо

26 серпня святкують Всесвітній день собак.