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17 березня, 19:38 • 97002 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 120864 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176321 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153684 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153258 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161870 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178951 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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26 серпня святкують Всесвітній день собак

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні, 26 серпня, у світі відзначають Всесвітній день собак, а віряни вшановують пам'ять святителя Тихона, пише УНН.

Всесвітній день собак

Це свято не є офіційним, однак власники цих чотирилапих тварин залюбки підтримують його святкування, балуючи своїх улюбленців подарунками.

Свято відзначається за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 26 серпня, вшановують пам'ять святителя Тихона. Він був церковним діячем і богословом 18 століття, котрого вважають найбільшим православним просвітителем свого часу.

У четвер, 26 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, а також Максим.​

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