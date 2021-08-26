26 серпня святкують Всесвітній день собак

Всесвітній день собак

Це свято не є офіційним, однак власники цих чотирилапих тварин залюбки підтримують його святкування, балуючи своїх улюбленців подарунками.

Свято відзначається за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 26 серпня, вшановують пам'ять святителя Тихона. Він був церковним діячем і богословом 18 століття, котрого вважають найбільшим православним просвітителем свого часу.

У четвер, 26 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, а також Максим.​