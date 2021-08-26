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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 23008 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 54331 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 137345 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 155538 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125289 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121283 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 158870 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Актуальное
Дожди и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 18766 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украиной сегодня пройдут дожди. Воздух днем местами прогреется до 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 26 августа в Украине, кроме восточных, юго-восточных, большинства районов западных областей, кратковременные дожди, грозы, днем в центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°, в южной части 15-20°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23° (на высокогорье Карпат 7-12°), на остальной территории 25-30°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°, в Киеве ночью 13-15°, днем 18-20°.

Добавим

26 августа отмечается Всемирный день собак.

Украинские Национальные Новости

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