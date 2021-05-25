Дощі не припиняться до кінця робочого тижня - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Дощі в Україні затримаються щонайменше до кінця робочого тижня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 26-27 травня, у західних, північних, Віницькій, Черкаській областях, 28 травня на більшій частині території України невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 8-15°; вдень 23-28°, у північних та західних областях 18-24°.
Доповнення
На Київщині завтра невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.
Додамо, метеорологи заявили, що літо до Києва уже прийшло.