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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 33939 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Дощі не припиняться до кінця робочого тижня - синоптики

Київ • УНН

 • 20990 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Дощі в Україні затримаються щонайменше до кінця робочого тижня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощі не припиняться до кінця робочого тижня - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 26-27 травня, у західних, північних, Віницькій, Черкаській областях, 28 травня на більшій частині території України невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 8-15°; вдень 23-28°, у північних та західних областях 18-24°.

Доповнення

На Київщині завтра невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.

Додамо, метеорологи заявили, що літо до Києва уже прийшло.

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