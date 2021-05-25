Дожди не прекратятся до конца рабочей недели - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток, 26-27 мая, в западных, северных, Винницкий, Черкасской областях, 28 мая на большей части территории Украины небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-15°, днем 23-28°, в северных и западных областях 18-24°.

Дополнение

В Киевской области завтра небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

Добавим, метеорологи заявили, что лето в Киев уже пришло.