Метеорологи заявили, що літо до Києва уже прийшло
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. До столиці вже завітало метеорологічне літо, раніше на кілька днів від календарного. Про це УНН повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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"За даними спостережень метеостанції,.. сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 14 травня, що знаменує початок метеорологічного літа", - повідомили експерти.
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В обсерваторії відзначили, що таким чином метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.
"Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше - у 1990 і 2001 роках – 7 червня", - додали метеорологи.
Додамо
Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.