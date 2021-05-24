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Метеорологи заявили, что лето в Киев уже пришло

Киев • УНН

 • 43642 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В столицу уже пришло метеорологическое лето, раньше на несколько дней от календарного. Об этом сообщили УНН в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологи заявили, что лето в Киев уже пришло

Цитата:

"По данным наблюдений метеостанции,.. устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 14 мая, что знаменует начало метеорологического лета", - сообщили эксперты.

Детали

В обсерватории отметили, что таким образом метеорологическая весна, которая началась 13 марта и продолжалась 62 дня, наконец закончилась. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

"Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня", - добавили метеорологи.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.

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