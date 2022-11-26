Дощ з мокрим снігом та до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 26 листопада дощ та мокрий сніг, у східних та північно-західних областях без істотних опадів.

У західних областях вночі та вранці туман; у північних областях подекуди налипаня мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних та східних областях 1-6° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні дощ та мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0°.