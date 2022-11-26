Дощ з мокрим снігом та до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Дощі з мокрим снігом очікуються сьогодні на частині території України, вранці - тумани, на дорогах - ожеледиця. Температура повітря вдень сягатиме 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 26 листопада дощ та мокрий сніг, у східних та північно-західних областях без істотних опадів.
У західних областях вночі та вранці туман; у північних областях подекуди налипаня мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних та східних областях 1-6° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні дощ та мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень близько 0°.