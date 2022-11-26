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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25565 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 58508 перегляди

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Дощ з мокрим снігом та до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощ з мокрим снігом та до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 780202 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Дощі з мокрим снігом очікуються сьогодні на частині території України, вранці - тумани, на дорогах - ожеледиця. Температура повітря вдень сягатиме 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 26 листопада дощ та мокрий сніг, у східних та північно-західних областях без істотних опадів.

У західних областях вночі та вранці туман; у північних областях подекуди налипаня мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних та східних областях 1-6° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні дощ та мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0°.

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