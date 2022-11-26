Дождь с мокрым снегом и до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Дожди с мокрым снегом ожидаются сегодня на части территории Украины, утром – туманы, на дорогах – гололедица. Температура воздуха днем будет достигать 6 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 26 ноября дождь и мокрый снег, в восточных и северо-западных областях без существенных осадков.
В западных областях ночью и утром туман; в северных областях местами налипание мокрого снега, на западе и севере страны на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, на Левобережье восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных и восточных областях 1-6° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем около 0°.