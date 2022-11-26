Дождь с мокрым снегом и до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 26 ноября дождь и мокрый снег, в восточных и северо-западных областях без существенных осадков.

В западных областях ночью и утром туман; в северных областях местами налипание мокрого снега, на западе и севере страны на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, на Левобережье восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в южных и восточных областях 1-6° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем ​​около 0°.